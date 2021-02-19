Üç aylar ne zaman: 2021 Dini günler takvimi

2021 yılında İslam aleminin üç aylar heyecanı başladı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Recep ayına girildiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde ettiği bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı 13 Şubat günü olarak açıklandı.



DİNİ GÜNLER TAKVİMİNDE ÜÇ AYLAR

Diyanetin dini günler takviminde üç aylar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. 2021 yılı dini günler takviminde 3 aylar, Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başladı. İslam alemi için mübarek görülen bu zamanda ilk kandil gecesi, Recep ayının ilk manevi günü olan perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek. Regaip kandili olarak adlandırılan bu kutsal gecenin Diyanet tarafından açıklanan dini günler takvimine göre 18 Şubat Perşembe günü idrak edileceği belirtildi.

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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların başlangıç tarihi, her sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı dini günler takviminde açıklandı. İslam alemi için çok önemli ve mübarek olan bu faziletli ayların başlangıcı Recep ayının ilk günü olarak 13 Şubat 2021 tarihine denk geldi. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyasında mübarek olarak kabul ediliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2021 yılı dini günler takvimi detaylarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki dini günlerin hangi tarihlere denk geldiğini sıraladı. Takvime göre kutsal gecelerden Regaip kandili 18 Şubat, Miraç kandili 10 Mart, Berat kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs tarihinde son bulacak. Dini takvime göre 13 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek. Yine Ramazan ayı içinde olan ve “bin aydan daha hayırlı” olarak tabir edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek.

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2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 12 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

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Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanıyor. 2021 miladi takvime göre 20 Temmuz salı günü başlıyor.

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

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Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

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ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

İslam dünyasında üç aylarda oruç tutmak, pek çok tartışmanın da konusu olmuştur. Diyanet kaynaklarına göre halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, haram ay olarak geçen mübarek aylardır. Hz. peygamber, Recep ayı geldiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Kur’an’da da haram aylara saygı duyulmasına dair ayetler mevcuttur.

Üç aylarda oruç tutma konusunda bazı İslam alimlerinin fikir ayrılıklarına düştükleri görülmektedir. Ancak üç aylar arasında yer alan Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlar için farzdır. (Bakara, 2/184-185). Kur’an’da Ramazan ayı dışındaki diğer mübarek aylar olan Recep ve Şaban ayında oruç tutulmasına dair bir farz hüküm bulunmamaktadır. ecep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis önemli hadis kaynaklarında belirtilmektedir. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu yüzden Recep ve Şaban aylarının oruçla geçirilmesinin herhangi bir dini dayanağı bulunmamaktadır.