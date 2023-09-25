Uzman öğretmenlik sınav ücreti
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı için başvurular başladı. Adaylar ise Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmen sınav başvurusu nasıl yapılır? Sınav başvuru ücreti ne kadar?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Sınav için başvuru ücreti, 530 lira olacak.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.