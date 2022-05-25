Özgün Vergi borcu nasıl yapılandırılır? GİB ve E-Devlet ekranı ile vergi borcu yapılandırma işlemleri
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Vergi borcu nasıl yapılandırılır? GİB ve E-Devlet ekranı ile vergi borcu yapılandırma işlemleri

Genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur gibi borçların da yapılandırıldığı 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin vergi borcu yapılandırma başvurusu yapmaları gerekiyor. Vergi borcu yapılandırma işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden ya da vergi daireleri ile gerçekleştiriliyor. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2022 GİB borç yapılandırma başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Hangi vergi borçları yapılandırılır? (E-devlet vergi borcu yapılandırma)
Vergi borcu yapılandırma

4 milyon 336 bin mükellefin başvurduğu vergi borcu yapılandırma işleminde, vatandaşlar taksitlerini peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini yapılandırarak ödeyebiliyorlar. Bu kapsamda "vergi borcu nasıl yapılandırılır" sorusu merak kazanıyor. İşte adım adım vergi borcu yapılandırma işlemleri...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-devlet – www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILIR?

  1. * Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar
  2. * Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi
  3. * Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları
  4. * Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri
  5. * Motorlu taşıt vergileri
  6. * Trafik cezaları
  7. * Seçim, nüfus, askerlik para cezaları
  8. * Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları
  9. * Gümrük Bakanlığı’nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları
  10. * İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları
  11. * Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları
  12. * Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları

Borcu olanlar dikkat: Resmen duyuruldu, yıl sonuna kadar ücretsiz
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Boru olan pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Karar verildi. Süre resmen uzatıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak. <br><br>
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4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Karara göre,GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti verilecek.
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Karar da Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacağı ifade edildi.<br><br>
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GSS PRİM BORCU NEDEN ÇIKAR?<br><br>Aylık gelirlerinin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit ediliyor. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Gelir testi yaptırmayınca da her ay, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS primi hesabına borç yazılıyor. Bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?<br><br>Eğer GSS borcu zamanında ödenmezse Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından icra ve haciz yoluna başvurulup borcun tahsil edilmesini isteyebilir. Borcun bir kısmı ödenip diğer kısmı ödenmediği zaman ise sağlık hizmetlerinden faydalanılamaz.
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU ÖDEME NASIL YAPILIR?<br><br>GSS ödemeleri bankalarda, PTT şubelerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden ödenmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla beraber yürürlüğe girecek olan GSS borçları siliniyor. Birikmiş GSS borcu olanlar, 31 Aralık tarihine kadar sadece anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak.
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2022 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU?<br><br>herhangi bir işte çalışmayıp, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Primini kendileri ödeyenlerin sayısı 7.2 milyon kişiye ulaşıyor.
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GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanıyor. 2021 yılında aylık 107.3 TL olan GSS primi, asgari ücret zammının ardından 2022 yılında 161.55 lira olacak.
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Borcu olanlar dikkat: Resmen duyuruldu, yıl sonuna kadar ücretsiz
Borcu olan çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süre yıl sonuna kadar uzatıldı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 2022 GSS primleri ne kadar oldu? GSS primi nedir, ne işe yarar? İşte merak edilen tüm detaylar...
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