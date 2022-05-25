Vergi borcu nasıl yapılandırılır? GİB ve E-Devlet ekranı ile vergi borcu yapılandırma işlemleri

4 milyon 336 bin mükellefin başvurduğu vergi borcu yapılandırma işleminde, vatandaşlar taksitlerini peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini yapılandırarak ödeyebiliyorlar. Bu kapsamda "vergi borcu nasıl yapılandırılır" sorusu merak kazanıyor. İşte adım adım vergi borcu yapılandırma işlemleri...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-devlet – www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz.

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İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILIR?

* Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar * Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi * Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları * Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri * Motorlu taşıt vergileri * Trafik cezaları * Seçim, nüfus, askerlik para cezaları * Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları * Gümrük Bakanlığı’nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları * İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları * Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları * Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları



