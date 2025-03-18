Borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendi' şeklindeki iddia gündem olmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı şirketlerin vergilerinin ertelendiğine dair iddaları yalanladı. Açıklamada, "Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiş veya taksitlendirilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Halka açık şirketlerin, kamuoyuna açıkladığı finansal tablolardan hareketle yapılan haber ve paylaşımlara işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Türkiye'nin en büyük 10 zenginine ait bazı şirketlerin 18 milyar lira, borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar lira vergi borcu ertelendi. Kimi dev şirketler 2024'te kuruş vergi ödemedi.' şeklinde tamamen kasıtlı yorumlar yapılarak, Bakanlığımızın bazı mükellefleri koruduğu algısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Hazine ve Maliye Bakanlığımızca haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiş veya taksitlendirilmemiştir.

Söz konusu paylaşımlara konu olan ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olup, şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir."

Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre defter tutmak ve mali tablolarını hazırlayarak beyanda bulunmak mecburiyetinde olduğu bildirilen açıklamada, bunun dışında bağımsız denetime tabi şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından uluslararası kurallara uyumlu olarak yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları'na göre de mali tablolarını oluşturduğuna ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamuoyuna açıkladıklarına değinildi.