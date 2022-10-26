Genel sağlık sigortası ücreti

Genel Sağlık Sigortası, ülke genelinde herkesi sağlık güvencesi içine alan bir sigorta sistemidir. Sigortalı olan kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir sağlık sorunları sonucunda sağlık yardımı alabiliyorlar. Genel sağlık sigortası haberine ilk önce konunun başlığında olduğu gibi GSS ne kadar? sorusuna cevap vererek başlayalım.

GSS

Genel sağlık sigortası ne kadar?

Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 lira oldu.

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir?

GSS borç sorgulama ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen Prim borçlarının kontrolü anlamına gelmektedir.

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Genel Sağlık Sigortası Kimleri Kapsar?

Genel sağlık sigortası, ekonomik durumun ve sigortalı olup olmamana bakılmaksızın hastalık durumunda sağlık hizmetinden yararlanma hakkı sunar ve bazı istisnalar dışında herkesi kapsar. Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan grupları şu şekilde sıralayabiliriz.

Devlet memurları 18 yaşından küçük engelli ve engelli aylığı alan kişiler 65 yaş aylığı alan Ücretli, maaşla veya bağımsız çalışan kişiler Şeref aylığı alanlar İsteğe bağlı sigortalılar Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler

Yurt dışında çalışan ancak çalıştığı ülkede sigorta hizmetinden faydalanmayanlar

SGK üzerine kayıtlı ve aylık geliri olan kişiler Dul veya yetim aylığı alanlar Emekliler ve bakmakla yükümlülüğü olan kişiler Stajyer avukatlar İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalanlar

Tutuklu ve hükümlüler Türkiye’de kendi adına çalışan ve bağlı bulunduğu ülkede sigorta kapsamında olan kişiler Er, erbaş ve yedek subay okulunda öğrenci olanlar Anayasa Mahkemesi üyeleri, aile fertleri ve emeklileri Meslek odaları, bankalar, sigorta şirketi üyeleri Dış işlerinde sözleşmeli çalışan, o ülkede oturma iznine sahip ve sigorta sisteminden yararlanan Türk uyruklu kişiler.

Kimler GSS yaptırmak zorunda?

Genel Sağlık Sigortası Zorunlu mu?

Ülke içindeki her bir vatandaşın sağlık durumu devletin sorumluluğunda olduğu için1 Ocak 2012 yılında yapılan değişiklik ile genel sağlık sigortası yaptırmak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için bir yükümlülük hâline getirilmiştir.

Genel sağlık sigortasının 18 yaşını dolduran her birey için zorunlu olduğu ifade edilse de aslında 18 yaş altı kişiler için zorunlu olduğunu söyleyebiliriz ancak sorumluluk çocuklara ait değildir. Çünkü 18 yaşından küçük olan kişiler de anne-babalarının sigortasından yararlanırlar. Eğer anne-babanın genel sağlık sigortası tescili yoksa gerekli primi devlet karşılar.

Çalışanların primlerini ödeme sorumluluğu ise işverenlere verilmiştir. Dolayısıyla eğer çalışıyorsan kendi müdahalen olmaksızın sigorta sistemine girebilirsin. Fakat eğer kendi adına çalışıyorsan bağlı olduğun kurum üzerinden gerekli sigorta primini ödemen gerekir.

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Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genel sağlık sigortası başvurusunu kaymakamlık binasında yer alan Sosyal Hizmetler veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimlerine yapabilirsin aynı zamanda e-Devlet üzerinden de başvurunu iletebilirsin. Genel sağlık sigortası başvurusu yaparken sırayla şu adımları uygulaman gerekir.

Öncelikle ikamet ettiğin muhtarlıktan GSS başvuru formunu temin etmelisin. Sonrasında GSS başvuru formunu eksiksiz ve doğru biçimde doldurmalısın. Başvuru formunu doldurduktan sonra T.C. kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi ile birlikte Vergi Dairesine gitmen gerekir. Başvuruyu tamamlamak için GSS formunu vergi dairesinde onaylattıktan sonra diğer evraklarla Kaymakamlığa teslim etmen yeterlidir. GSS sistemine dahil olduğunda SGK anlaşmalı bankalara veya PTT şubelerine aylık prim ödemesi yaparak genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilirsin.

Genel Sağlık Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Genel sağlık sigortasına başvuru yaparken temin etmen gereken bazı evraklar vardır. Ancak bu belgeler başvuru yapan kişinin durumuna göre de değişkenlik gösterebilir. Genel sağlık sigortası için istenen belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Başvuru formu Sigortadan faydalanacak kişilerin T.C. kimlik belgesi fotokopisi İkametgah belgesi Gelir testinin sonucu Aylık gelirini gösteren belge Mal varlığını gösteren mülkiyet belgesi Engelliler için engellik kimlik kartı 65 yaş üstü için emekli veya benzeri aylıkla ilgili belge

Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Başlar?

Genel sağlık sigortası bütün vatandaşları kapsayacak şekilde düzenlendiği için çocuklukta başlar. Çocuklar ebeveynlerinin sigortasından faydalandıkları için sigortanın resmî başlangıç yaşı 18 olarak kabul edilir. 18 yaşını dolduran her T.C. vatandaşı, genel sağlık sigortasından doğan aylık sigorta primini ödeyerek sisteme dâhil olur.

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Genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanan kişiler;

18 yaş altı çocuklar, Lise düzeyinde eğitim 20 yaş altı gençler, Yüksek öğrenim göre 25 yaş altı gençler, Hanede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler olarak sıralanabilir.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Kimler İçin Yapılır?

Eğer çalışmıyorsan genel sağlık sigortasından yararlanabilmen için öncelikle sana gelir testi uygulanır. Genel sağlık sigortası için yapılan gelir testinde ilk olarak sosyal güvencenin olup olmadığına bakılır. Sonrasında da prim ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik bir karara varılır. Gelir testi başvurusu yapmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat gitmen gerekir. Başvuru için herhangi bir süre sınırlaması bulunmaz.

Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Biter ?

Genel sağlık sigortası, ömür boyu sağlık hizmetinden yararlanmanı sağlayan bir sistem olduğu için net bir bitiş tarihi yoktur. Ancak zorunlu grubun dışına çıkarsan genel sağlık sigortası bitirilebilir. Aynı zamanda kapsam dışı hastane ve tedavilerde de geçersiz olduğu için geçici bir süre için bitebileceğini söylemek mümkündür.

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Genel Sağlık Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Normal şartlarda genel sağlık sigortası iptali mümkün olmasa da sigortanın iptal edilmesini gerektiren durumlar yaşanabilir. Örneğin işe girmiş olman genel sağlık sigortası iptali için geçerli bir durumdur. İşe girdiğinde borç yaratan genel sağlık sigortası iptal edilirken işveren tarafından ödenen sigorta primi üzerinden tahsilat yapılır. Aynı şekilde ikametinin yurt dışına taşınması da genel sağlık sigortası iptalini gerektiren ayrı bir durumdur.

Genel sağlık sigortası ne kadar?

Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Kadar?

Genel sağlık sigortası primi, brüt asgari ücretin %3’ü olarak kabul edilir. Asgari ücret her yıl değiştiği için ödenmesi gereken prim de değişecektir. Dolayısıyla “Genel sağlık sigortası ne kadar?” sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Buna göre son yapılan zamla birlikte genel sağlık sigortası ücreti 2022 yılı için 195 TL olmuştur.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Nedir, Neden Olur?

1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle genel sağlık sigortasında prim ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Genel sağlık sigortasında kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Eğer çalışıyorsan primleri işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmıyorsan, kendi primlerini dışarıdan ödemen gerekir bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkar.

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Genel Sağlık Sigortası Borcu Nasıl Sorgulanır?

Genel sağlık sigortası borç sorgulama işlemini internet üzerinden T.C. kimlik numaran ile gerçekleştirebilirsin. E-devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi tamamlanır. Eğer borcun varsa en kısa sürede ödeme işlemini yapman gerekir.

Genel Sağlık Sigortası Borç Nasıl Ödenir?

Önceden belirlenmiş olan borç ödeme tarihini geçirmediğin müddetçe internet üzerinden prim ödemesi yapabilirsin. Borç ödeme işlemini de tıpkı borç sorgulamada olduğu gibi e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde tamamlayabilirsin.

İnternet üzerinden genel sağlık sigortası borç ödeme sürecine başlamak için öncelikle e-Devlet portalına giriş yapmalısın. Sonrasında “Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması” başlıklı sayfaya gitmen gerekir. Bu sayfada kimlik doğrulaması yaptığında SGK’nın online tahsilat sayfasına yönlendirilirsin. Online tahsil sayfası üzerinden kredi veya banka kartınla ödeme yapabilirsin.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Yapılandırılabilir mi?

Genel sağlık sigortası borcu, devlet tarafından çıkarılan yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılmaktadır. Ancak yapılandırma kanunu belirli tarihlerde yürürlükte kaldığı için borçları yapılandırmak her zaman mümkün olmaz.

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