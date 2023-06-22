Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yardımcıları kim oldu?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Yapılan atama neticesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yardımcıları belli oldu.
Adalet Bakanı yardımcıları kim oldu?
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can oldu.
Bakan yardımcıları kimler oldu?
Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi atama kararlarına göre atanan bakan yardımcıları şu şekilde;
- Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen
- Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya
- İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam
- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci
- Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci, Şuay Alpay
- Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayip Birinci, Tolga Tolunay
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu
- Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki
- Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçarmak
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan.