Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Osman Çelik Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Osman Çelik 1964 yılında Erzincan’da doğdu. Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. İşte Osman Çelik’in hayatı, biyografisi.