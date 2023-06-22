Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcıları
Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı.
Mehmet Şimşek’in yardımcıları kim oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya oldu.
Bakan yardımcıları kimler oldu?
Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi atama kararlarına göre atanan bakan yardımcıları şu şekilde;
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam