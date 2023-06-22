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Hazine ve Maliye Bakanı yardımcıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yardımcıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama kararı ile belli oldu. Atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanı Mehmet Şimşek’in yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya oldu. Peki bakan yardımcıları kimler oldu? İşte bakanlıklara ataması yapılan bakan yardımcıları.

15:30 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcıları

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı.

Mehmet Şimşek’in yardımcıları kim oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya oldu.

Bakan yardımcıları kimler oldu?

Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi atama kararlarına göre atanan bakan yardımcıları şu şekilde;

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya
İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci, Şuay Alpay
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayip Birinci, Tolga Tolunay
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçarmak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan
#hazine ve maliye bakanlığı
#Abdullah Erdem Cantimur
#İsmail İlhan Hatipoğlu
#Osman Çelik
#Zekeriya Kaya
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