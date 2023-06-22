İçişleri Bakanı yardımcıları
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. İşte ataması yapılan bakan yardımcıları isim listesi.
İçişleri Bakanı yardımcıları kim oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.
Ataması yapılan bakan yardımcıları listesi
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim