Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı. Mehmet Aktaş 1968 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 2010-2014 arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı. Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. Mehmet Aktaş, 2019’da Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Mehmet Aktaş kimdir, nereli, hayatı biyografisi