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İçişleri Bakanı yardımcıları kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Süleyman Soylu’dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ali Yerlikaya oturdu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yardımcıları da belli oldu. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.

13:18 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı yardımcıları

İçişleri Bakanı yardımcıları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. İşte ataması yapılan bakan yardımcıları isim listesi.

İçişleri Bakanı yardımcıları kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Ataması yapılan bakan yardımcıları listesi

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci, Şuay Alpay
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayip Birinci, Tolga Tolunay
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıs
ı: Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçarmak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı
: Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan

#İçişleri Bakan yardımcıları
#ali yerlikaya
#Bülent Turan
#Mehmet Aktaş
#Mehmet Sağlam
#Münir Karaloğlu
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