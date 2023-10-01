Aile Destek Ödemesi tarihleri internette sıkça aratılan konulardan biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen bu paranın ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Ödemesi yattı mı? Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Aile Destek Ödemesi yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,36 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi. Göktaş, sosyal medya hesabından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eylül ayında sağlanan desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nda güçlü sosyal yardım ve sosyal hizmet vizyonu çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,36 milyar lira ödeme yaptık. Aile odaklı bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Evde Bakım Yardımı kapsamında 2,85 milyar lira ödeme yaptık. Eylül ayında 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. Engelli ve yaşlı aylığı kapsamında 3,32 milyar lira, doğum yardımı kapsamında 23,6 milyon lira ödeme yaptık."

Aile Destek Ödemesi ne kadar?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile destek parası başvuruları nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Programa başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvurular, hane halkı gelir durumu, hanedeki çocuk sayısı, hanedeki engelli birey sayısı gibi kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Türkiye Aile Destek Programı yardımları nedir?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve yaşam standartlarını iyileştirmesine katkıda bulunmaktadır. Program kapsamında yapılan ödemeler, ailelerin gıda, barınma, giyim, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Başvurular, hane halkı gelir durumu, hanedeki çocuk sayısı, hanedeki engelli birey sayısı gibi kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusu için istenen belgeler neler?

Aile Destek Programı'ndan faydalanmak için başvuruda bulunan ailelerden istenen belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgah belgesi

Gelir belgesi

Engelli birey varsa, engelli sağlık kurulu raporu