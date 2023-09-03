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Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

Tarımsal destekleme ödemesi sorgulaması binlerce çiftçi tarafından e Devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığının müjdesini verdi. İşte e-Devlet Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama ekranı.

09:44 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemeleri

Tarımsal destek ödemeleri

Tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu: Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

Organik tarım desteği

Çatak desteği

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği

Hayvancılık desteklemeleri

Anaç koyun-keçi desteği

Arıcılık desteği

Aşı desteği

Buzağı desteği

Hayvan başı ödeme desteği

İpek böceği desteği

Küçükbaş soykütüğü desteklemesi

Onaylı süt çiftliği desteği

Programlı aşı uygulamaları desteği

Su ürünleri

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Süt primi desteği

Tiftik üretim desteği

Yem bitkileri desteği



#tarımsal destek ödemesi
#e devlet
#Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
30 dakika önce
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