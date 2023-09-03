Tarımsal destek ödemeleri
Tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu: Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri
Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği
İyi tarım uygulamaları desteği
Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
Organik tarım desteği
Çatak desteği
Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği
Hayvancılık desteklemeleri
Anaç koyun-keçi desteği
Arıcılık desteği
Aşı desteği
Buzağı desteği
Hayvan başı ödeme desteği
İpek böceği desteği
Küçükbaş soykütüğü desteklemesi
Onaylı süt çiftliği desteği
Programlı aşı uygulamaları desteği
Su ürünleri
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
Sürü yöneticisi istihdam desteği
Süt primi desteği
Tiftik üretim desteği
Yem bitkileri desteği