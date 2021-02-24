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AÖL sınavı yarın saat kaçta? 25 Şubat Açık Lise sınavı AÖK giriş ekranı!

2021 Açık Lise sınavı, 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Açık Öğretim Lisesi sınavları yarın başlayacak ve online olarak yapılacak. 1. Dönem AÖL sınavları, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik no ve giriş şifreleriyle sınav ekranına ulaşabilir. Ancak AÖL sınavına ilk kez girecek adayların kafasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Açık lise sınavında olası elektrik kesintisinde neler yapılacak? AÖL sınav giriş ekranına nasıl ulaşılır? AÖK giriş nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarına bu yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınav giriş ekranı haberimizde.
AÖL sınav giriş ekranı haberimizde.

AÖL sınavlarının tarihi, lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ekranı üzerinden yapılacak olan AÖL 1. Dönem sınavlarına öğrenciler T.C. kimlik numara ve şifreleri ile katılım sağlayacak. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 25 Şubat tarihinde yapılmaya başlanacak. Sınav saat 09.30’dan sonra başlayacak ve 1 Mart saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL ONLİNE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

AÖL SINAVI SIRASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLURSA NE OLACAK?

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.


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