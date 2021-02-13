Bakü nerede, nüfusu kaç: Bakü'nün tarihi ve önemi

Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü, Kafkasya bölgesindedir. Azerbaycan’ın üçte bir nüfusuna ev sahipliği yapan Bakü, yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahiptir. 2020 yılı verilerine göre Bakü’de tam olarak 2 milyon 293 bin 700 kişi yaşamaktadır. Siyasi yapı olarak 11 ayrı idari bölgeden oluşan kent, 2 bin 140 km2‘lik yüzölçümüyle geniş bir coğrafyaya sahiptir. Bu yazımızda Bakü'nün tarihi önemi, ekonomik durumu ve Bakü'de gezilecek yerleri tek tek ele aldık. İşte ayrıntılar.



Bakü’nün önemi kentte bulanan müzeler, sinemalar, operalar ve eğlence mekanlarıyla birlikte giderek artmaktadır. Dünya üzerinde turizm açısından önemli bir konuma sahiptir. Birçok olimpiyata da ev sahipliği yapan Bakü, tatil severler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Bakü, gezi yayıncılığı yapan Lonely Planet’e göre gece hayatı için gidilmesi gereken yerler arasında dünyanın ilk 10’u içerisindedir.

Bakü’nün Tarihi ve Önemi

Bakü’nün tarihi dokusu yapılan araştırmalara göre milattan öncesine kadar dayanmaktadır. Şehrin coğrafyasında bulunan kalıntılar ve birçok devletin kaynaklarında geçen farklı isimleriyle dünya üzerinde çok uzun zamandır var olduğu kabul edilmektedir. Bulunduğu coğrafyadaki önemi en büyük kent olmasından kaynaklanır. Gelir kaynaklarının çok yönlülüğü ve yabancı turistler açısından cazip olması ise bir diğer önemini oluşturur.

Nüfusunun %90’a yakını Azeri olan kentte, milli kimlik korunmaya devam etmektedir. Bakü’de konuşulan dil Azeri Türkçesi, yaygın olan din ise İslamiyet’tir. Kentin küçük bir bölümünde yaşayan Hristiyan ve Yahudiler farklı dilleri konuşarak kentin etnik çeşitliliğini güzelleştirir.

Bakü’nün Ekonomisi ve Para Birimi

Bakü, ekonomik açıdan çok yönlü bir yelpazeye sahiptir. Çeşitli alanlarda önemli ihracat hacmine sahip olmasıyla bulunduğu coğrafyayı kalkındıran kentlerden biridir. Bakü’nün önemi ekonomik olarak bir liman kenti oluşundan kaynaklanır. Bu limanı ihracat hacmini giderek arttırmasına neden olmuştur. Kentin petrolle başlayan ihracat serüveni sanayi kolları ve turizm ile çeşitlendirilmiştir. Bakü ekonomisinde petrol yerini son zamanlarda doğalgaza bırakmıştır.

Kentin gelişmiş ulaşım sistemi ve eğitim kurumlarıyla bulunduğu bölgede eğitim için de çokça tercih edilmektedir. Gelişen ihracat ekonomisi ve almış olduğu turist hacmiyle para birimini değerli hale getirmeyi başarmıştır. Bakü’nün para birimi Azeri Manatı’dır. 1 Azeri Manatı yaklaşık 3,5 TL denk gelir.

Bakü’nün Kültürü ve Eğlencesi

Bakü’nün kültürü çok sayıda mimari yapı içerisinde sergilenmektedir. Kentte çok sayıda müze ve kütüphaneler bulunur. Büyük bir hayvanat bahçesine sahip kent merkeziyle nesli tükenmekte olan birçok hayvana ev sahipliği yapar. Bakü, içerisinde çok sayıda bulundurduğu sinema salonları, operalar, konser salonları ve tiyatrolarıyla da kültür açısından çeşitlilik sunar. Kentin sahip olduğu büyük stadyumlar, spor turizmi açısından da kenti elverişli hale getirir. Bakü’nün modern mimari yapısı kente turist çekmede etkin bir faktördür.

Bakü gece hayatı, turizm hacminin her yıl genişlemesine neden olmaktadır. Kentte bulunan eğlence mekanları, restoranlar, çok perspektifli alışveriş mağazaları ve gece kulüpleriyle turistlere geniş bir eğlence alternatifi sunar.

Bakü’de Gezilecek Yerler

Bakü ‘nün önemi turizm faaliyeti açısından çeşitli alternatifler sunmasından kaynaklanmaktadır. Her gezgin için kültürel bir alternatif sunan şehir yapısı, her geçen yıl bu alternatiflerini arttırmaktadır. Bakü’nün müzelerden opera salonlarına, şehir meydanlarından doğal güzelliklerine kadar farklı farklı alanlarda yapıları bulunmaktadır. Herkes için farklı bir gezi rehberi sunan Bakü gezilecek yerler temel listesi şu şekildedir:

• Alev Kuleleri

• Apşeron Yarımadası

• Ateşgah

• Azerbaycan Devlet Filarmonisi

• Azerbaycan Halı Müzesi

• Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi

• Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi

• Azeri Ulusal Kıyafet Müzesi

• Bakı Bulvarı

• Bakü Hayvanat Bahçesi

• Bakü Kristal Salonu

• Bakü Televizyon Kulesi

• Bibiheybet Camii

• Çeşme Meydanı

• Devlet Bayrak Meydanı

• Gobustan Millî Parkı

• Haydar Aliyev Kültür Merkezi

• İçeri Şehir

• Kız Kulesi

• Minyatür Kitap Müzesi

• Nizami Caddesi

• Nizami Caddesi

• Şehitler Hiyabanı

• Şirvanşahlar Sarayı

• Taza Pir Camii

• Teze Bazaar

• Uluslararası Mugam Merkezi

• Yanar Dağ

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