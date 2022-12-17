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Bodrumspor 0-0 Samsunspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto 1. Lig 18. haftasında Bodrumspor evinde Samsunspor’u ağırladı. Her iki takım içinde büyük önem taşıyan maçta gol çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bodrumspor bu sonuçlarla puanını 29’a çıkararak 4. sırada yer aldı. Samsunspor ise aynı puanda averajla 3. sırada yer aldı. Bodrumspor - Samsunspor maç özeti ve Spor Toto 1. Lig puan durumu haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bodrumspor 0-0 Samsunspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
Bodrumspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig 18. haftasında Bodrumspor evinde Samsunspor’u konuk etti. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

BODRUMSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

  • Bodrumspor - Samsunspor maç özeti için TIKLAYIN.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU

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