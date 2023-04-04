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Burdur fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi. Peki Burdur fay hattı nereden geçiyor? Burdur’da fay hattı var mı?

12:27 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Burdur deprem fay haritası

Burdur deprem fay haritası

Kandilli Rasathanesi, Burdur'un Bucak ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ayrıntılarını Kandilli Rasathanesi paylaştı. Saat 11.54'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kayıtlara geçti.

Burdur deprem fayı üzerinde me?

AFAD'ın son "Deprem tehlike haritası"na göre, kent genelinde "tehlike değeri yüksek"dir. Sarı renkli (1. derece deprem üreten fay-Yüzey kırığı) fayların varlığı görülmektedir. Fakat Denizli ve Afyonkarahisar'daki aktif (diri) fayların fazlalığı da, yüz ölçümü nispeten küçük olan Burdur'u ilgilendirmektedir.

İkinci resimde ise en önemli ayrıntı, burdur gölü ve çevresinde bulunan Burdur Fayıdır. (Sarı ve kırmızı renkli çizgiler). Yine Gölhisar-Çameli fayı da önemli faylardan birisi. Altınyayla'daki segmentte unutulmamalıdır.

Burdur deprem risk haritası

Burdur deprem fay hattı nereden geçiyor?

Fethiye-Burdur fayının parçalarıdır ve Fethiye'den başlar, 300 km boyunca devam eder. Yeşilova ise geçmişte 5.0 ve üzeri depremler nedeniyle ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir.
Karamanlı, Tefenni, Çavdır, Kemer, Çeltikçi
,
Buca
k'da ise
aktif fay
sayısı oldukça azdır ama çevre ilçelerdeki fayların varlığı bile yeterlidir. Üçüncü resimde ise daha az tehlike arz eden ve ileride deprem üretme potansiyeli olan fayları görebilirsiniz.
(Siyah renk) Tarihsel depremlere baktığımızda ise (4.resim), 1900 yılından beri 5.0 ve üzeri bir çok deprem olduğu görülmektedir. Bu depremlerin
Burdur fayı
ile
Yeşilova
ve
Gölhisar
'da yoğunlaştığı görülüyor. Genel olarak depremler 5.0-6.0 arasında iken, 1914'de 7.0'lik deprem olmuştur. Kentin depreme hazır olduğunu söylemek ise neredeyse imkansızdır. Bazı noktalarda tedbirler alınsa da yeterli olmadığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Fethiye – Burdur Fay zonu bölgede depremtehlikesi oluşturan bir ana fay sistemidir. Batı Anadolu'nun Fethiye – Burdur Fay Zonu (FBFZ) ve Eskişehir – İnönü Fay Zonu(EİFZ) ile Orta Anadolu ve Isparta Açısı’ndan ayrıldığını ve bu fayların kontrolünde batı vegüney batıya doğru hareket ettiğini, hareket hızının ise kuzeyden güneye doğru dereceli olarakarttığını belirtmişlerdir.

#deprem
#burdur
#burdur depremi
#fay hattı
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