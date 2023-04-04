Burdur deprem fay haritası
Kandilli Rasathanesi, Burdur'un Bucak ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ayrıntılarını Kandilli Rasathanesi paylaştı. Saat 11.54'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kayıtlara geçti.
Burdur deprem fayı üzerinde me?
AFAD'ın son "Deprem tehlike haritası"na göre, kent genelinde "tehlike değeri yüksek"dir. Sarı renkli (1. derece deprem üreten fay-Yüzey kırığı) fayların varlığı görülmektedir. Fakat Denizli ve Afyonkarahisar'daki aktif (diri) fayların fazlalığı da, yüz ölçümü nispeten küçük olan Burdur'u ilgilendirmektedir.
İkinci resimde ise en önemli ayrıntı, burdur gölü ve çevresinde bulunan Burdur Fayıdır. (Sarı ve kırmızı renkli çizgiler). Yine Gölhisar-Çameli fayı da önemli faylardan birisi. Altınyayla'daki segmentte unutulmamalıdır.