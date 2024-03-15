"Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024/1 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılacak. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri...
Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.
Bu kapsamda Buzağı destekleme ödemelerinin 1 Nisan öncesinde hesaplara yatırılacağına dair öngörüler oluştu. Buzağı destekleme ödemelerinin en geç 29 Mart tarihine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.