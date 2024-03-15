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Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri...

"Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçileri destekleme ödemelerinden bir tanesi olan buzağı desteklemesi için 1. dönem takvimi merak ediliyor. Hal böyle olunca buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 1. dönem buzağı desteklemesi için ödeme takvimi...

14:13 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Buzağı destek ödeme tarihleri
Buzağı destek ödeme tarihleri

"Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024/1 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılacak. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödemelerinin 1 Nisan öncesinde hesaplara yatırılacağına dair öngörüler oluştu. Buzağı destekleme ödemelerinin en geç 29 Mart tarihine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

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5 dakika önce
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Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri...