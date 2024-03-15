"Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024/1 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılacak. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki Buzağı destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 1. dönem buzağı destekleme ödeme tarihleri...