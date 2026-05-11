AB Filistin topraklarını gasbeden işgalcilere yönelik yaptırım konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

AB dışişleri bakanlarının, ayrıca Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığını kaydeden Kallas, "Bakanlar, Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına onay verdi." ifadesini kullandı.

Kallas, "tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçilmesinin zamanının geldiğinin", aşırıcılık ve şiddetin sonuçlarının olduğunun altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli kuruluş ve yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldığını "Halledildi!" ifadeleriyle duyurdu.

Barrot, Batı Şeria’daki "son derece ciddi ve kabul edilemez" eylemlerin acilen son bulmasını istedi.

Hamas liderlerinin de yaptırım kapsamına alındığını belirten Barrot, Fransa’nın iki devletli çözüme desteğini yineleyerek Eylül 2025’te imzalanan New York Bildirgesi'ni hatırlattı.





"Aşırılıkçılık ve şiddetin sonuçları olur"

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylar süren tıkanıklığın ardından, Budapeşte’de hükümetin değişmesi sayesinde AB bugün şiddet yanlısı İsrailli yerleşimciler ve yerleşimci örgütlerinin yanı sıra Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni ek yaptırımlar kararı aldı." bilgisini verdi.

Belçika'nın uzun zamandır bu yaptırımları savunduğunu aktaran Prevot, "Bu yaptırımlar açık bir mesaj veriyor: aşırılıkçılık ve şiddetin sonuçları olur. Yasa dışı yerleşimler ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetindeki artış kabul edilemez ve iki devletli çözüm ihtimalini zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, iki devletli çözümün hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliğe giden tek yol olduğunu belirtti.





"Memnuniyet verici ama yetersiz"

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol Grup ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, sonunda kamuoyunun baskısına boyun eğerek İsrailli terörist yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı aldı." görüşünü paylaştı.

Bu yaptırımların memnuniyet verici olduğu belirtilen paylaşımda, "Ancak, İsrail’in uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesini durdurmak için gerekenlerin yanında son derece yetersiz kalıyor. AB-İsrail Ortaklık Anlaşması artık askıya alınmalıdır." çağrısına yer verildi.



