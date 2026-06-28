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ABD ile İran saldırıları durdurma konusunda anlaştı: Katar'da bir araya gelecekler

ABD ile İran saldırıları durdurma konusunda anlaştı: Katar'da bir araya gelecekler

23:5028/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'de basınında yer alan bir habere göre, üst düzey bir ABD yetkilisi, ABD ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını ve iki tarafın, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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