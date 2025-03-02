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ABD İsrail'i beslemeye devam ediyor: 4 milyar dolarlık askeri yardım daha

ABD İsrail'i beslemeye devam ediyor: 4 milyar dolarlık askeri yardım daha

11:232/03/2025, Sunday
IHA
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Trump, soykırımcı İsrail'e askeri yardımlarına bir yenisini daha ekledi.
Trump, soykırımcı İsrail'e askeri yardımlarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Acil durum yetkilerini kullanarak İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolar tutarında askeri yardımın teslimatını hızlandırmak için bir deklarasyona imza attım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, terör devleti İsrail'e askeri yardımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Acil durum yetkilerini kullanarak İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolar tutarında askeri yardımın teslimatını hızlandırmak için bir deklarasyona imza attım. Biden Yönetimi'nin, İsrail'e bazı silah ve mühimmatları yanlış bir şekilde yasaklayan kısmi silah ambargosunu tersine çevirme kararı, İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Trump'tan daha büyük bir müttefiki olmadığının bir başka göstergesidir" dedi.


"Trump Yönetimi, İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdünü yerine getirmek için tüm araçları kullanmaya devam edecektir"


Göreve başladığından beri, Trump yönetiminin İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolar değerinde yabancı askeri satışı onayladığını vurgulayan Rubio, "Bu önemli karar, Başkan Trump'ın, yakın müttefikimizin İran ve terör yandaşlarına karşı birden fazla cephede hayatta kalma savaşı verdiği bir dönemde, İsrail'e yapılan askeri yardıma temelsiz ve siyasallaşmış şartlar koyan Biden dönemi protokolünü iptal etmesiyle örtüşüyor" ifadelerini kullandı.


Bakan Rubio, "Trump Yönetimi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun vadeli taahhüdünü yerine getirmek için güvenlik tehditlerine karşı koyma yöntemleri de dahil olmak üzere tüm mevcut araçları kullanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.




#ABD
#Marco Rubio
#israil

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