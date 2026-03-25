Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: 'ABD Batı Şeria'nın ilhakına karşı'

11:5425/03/2026, الأربعاء
AA
Sonraki haber
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ülkesinin, İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu savundu.

Waltz, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım çabalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgeye yardım ulaştırma konusunda ilerleme kaydedildiğini belirten Waltz, "Kesinlikle, daha fazla çalışmaya ihtiyaç var, daha uzun bir yolumuz var" dedi.

4 bin kamyon dolusu insani yardım

Waltz, ABD ve ortaklarının, son 16 haftada Gazze'ye her hafta yaklaşık 4 bin kamyon dolusu insani yardım ve diğer kritik malzemelerin girişini sağladığını ancak bu sayıların son zamanlarda azaldığını vurguladı.

Bölgede yaşayan insanların daha temiz ve dayanıklı konutlara ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Waltz, ABD'nin Gazze'de insani yardıma erişimini güçlendirmek için İsrail dahil ortaklarıyla çalıştığını savundu.

Waltz, uzun vadeli yeniden inşa sürecine de değinerek, temel hedefin Gazze'yi insani yardıma bağımlılıktan kurtarmak olduğunu söyledi.

Trump açıkça belirtti

Gazze'nin yatırım ve ekonomik büyüme açısından potansiyel taşıdığına işaret eden Waltz, bu durumun insani yardıma olan bağımlılığı değiştirebileceğini kaydetti.

Waltz, bölge ülkelerinin 7 milyar doları aşan destek taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "Başkan (Donald) Trump açıkça belirtti. ABD, Batı Şeria'nın ilhakına karşıdır" ifadelerini kullandı.

#ABD
#batı şeria
#BM
#gazze
#Güvenlik Konseyi
#Mike Waltz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
