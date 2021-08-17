Dünya Afgan gazeteci Pentagonda gözyaşlarına boğuldu Benim Cumhurbaşkanım nerede?
ORTADOĞU

Afgan gazeteci Pentagon’da gözyaşlarına boğuldu: Benim Cumhurbaşkanım nerede?

ABD Savunma Bakanlığı’nda basın toplantısına katılan Afgan gazeteci Nazira Karimi'nin sözleri gündeme oturdu. Pentagon Sözcüsü John F. Kirby’ye soru sorduğu sırada gözyaşlarını tutamayan Karimi, "Benim Cumhurbaşkanım nerede, Afgan halkına hesap vermeli" dedi.

Haber Merkezi İHA
Afgan gazeteci Pentagon’da gözyaşlarına boğuldu: Benim Cumhurbaşkanım nerede?
Afgan muhabir Pentagon’da gözyaşlarına boğuldu.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Taliban’ın ülkede kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünyanın gözü başkent Kabil’e çevrildi. Ülkeden kaçmak isteyen Afganların havalimanındaki görüntüleri dünya gündemindeki yerini korurken, Afgan gazeteci Nazira Karimi’nin ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısındaki sözleri herkesi duygulandırdı.

Afganistan bayrağı olan maskesini yüzünden çıkararak söz alan Afgan muhabir Karimi, Pentagon Sözcüsü John F. Kirby’ye, "Bildiğiniz gibi Afganistanlıyım ve bugün çok üzgünüm. Çünkü Afgan kadınları, bir gecede Taliban’ın gelmesini beklemiyorlardı. Bayrağımı indirdiler. Bu benim bayrağım" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Basın toplantısında gözyaşlarına boğulan Karimi, "Onlar kendi bayraklarını astı. Herkes üzülüyor, özellikle kadınlar. Cumhurbaşkanım nerede, Eski Cumhurbaşkanı Gani?" sorusunu sordu. Karimi, "İnsanlar onun veda etmesini bekledi, o hemen kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyoruz ve bir cumhurbaşkanımız da yok" şeklinde konuştu.

Afgan gazeteci Pentagon sözcüsüne ağlayarak sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
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Afgan gazeteci Pentagon sözcüsüne ağlayarak sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
Afganistan'ın önceki cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle yurt dışına kaçtı. Basın toplantısı düzenlenen Pentagon'da, Afgan Gazeteci Nazire Kerim Sözcü John Kirby'e bu durumu sordu. Ağlayarak 'Cumhurbaşkanım nerede?' sorusunu yönelten Kerim'e Kirby, 'Bu konu hakkında konuşamam' cevabını verdi.

NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden’ın sözlerini hatırlatan Karimi, "Başkan Biden, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanının halkı için savaşması gerektiğini söyledi. Ama bizim cumhurbaşkanımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Afgan halkı ne yapacağını bilmiyor" dedi.


BAŞLADIĞIMIZ YERE DÖNDÜK


Karimi, "Afganistan’da kadınların birçok başarısı var. Bir sürü başarım oldu. 20 yıl önce Taliban’dan kaçtım. Şimdi başladığımız yere geri dönüyoruz. Herhangi bir yorumunuz var mı? Cumhurbaşkanı Gani nerede, Afgan halkına hesap vermeli" diye konuştu.
PENTAGON MEMNUN DEĞİL


Pentagon Sözcüsü John F. Kirby ise Afgan muhabirin sorusunu, "Eşref Gani’nin nerede olduğu ya da görüşleri hakkında konuşamam. Bunu yapamam. Ama tüm saygımla söylüyorum ki hissettiğiniz endişeyi, korkuyu ve acıyı anlıyorum, hepimiz anlıyoruz. Burada, Pentagon’daki hiç kimse son birkaç gündür gördüğümüz görüntülerden memnun değil" şeklinde yanıtladı. Kirby, "Yaşadıklarına yürekten saygı duyuyoruz ve biz bunu anlıyoruz. Birçoğumuz Afganistan’da zaman geçirdik. Biz de Afganistan’a, kadınların ve kızların siyasi, ekonomik ve sosyal olarak kaydettiği ilerlemeye büyük yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.


Afgan muhabir Karimi’nin gözyaşı döktüğü anlar sosyal medyada hızla paylaşılırken, en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

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