Aksa için seferberlik çağrısı

Gazze’de 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırımın ardından Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırılarını da en yoğun seviyeye çıkaran işgalci İsrail, özellikle dini mekanların Yahudileştirilmesi konusundaki faaliyetlerini son dönemde zirveye çıkardı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki fanatik Yahudiler, son dönemde Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını en üst seviyeye çıkardı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ise bu ihlallere karşı seferberlik ilan ederek Filistinlilere, “Aksa’yı asla boş bırakmayın” çağrısını yaptı. Bu arada, Kudüs’ün yanı sıra El-Halil’de bir Filistinli daha işgal güçlerinin ateşiyle yaşamını yitirirken 2026 yılında Batı Şeria’da öldürülen Filistinlilerin sayısı 70’e ulaştı.

İkrime Sabri

BİR HAFTADA 1494 YAHUDİ BASKIN YAPTI

İsrail ordusu ve polisinin koruması altında hareket eden fanatik Yahudi topluluklar, son dönemde Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın hareketlerini görülmemiş seviyeye taşıdı. Kudüs Valiliği’nin resmi verilerine göre, son bir haftada 1494 fanatik Yahudi baskınlara katılarak Mescid-i Aksa’nın avlusunda Yahudi talmud ayinleri yaptı. Baskınlara katılan fanatiklerin büyük çoğunluğunun Mescid-i Aksa’nın yıkılarak yerine Yahudi mabedi kurulmasını isteyen Kutsal Heykel Cemaati’ne bağlı olması dikkat çekiyor. Cemaatin üyeleri, işgal hükümetinin Batı Şeria ve Kudüs’te sürdürdüğü hukuki, askeri ve siyasi ilhak adımlarına eş zamanlı olarak Mescid-i Aksa’da bir Yahudi atmosferi oluşturmayı hedefliyor.

ŞEYH İKRİME SABRİ: AKSA’NIN İSLAMİ KİMLİĞİNİ GÖSTERİN

Fanatik grupların Aksa’da bir Yahudi atmosferi oluşturma çabalarına karşı açıklama yapan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilere Aksa’nın İslami kimliğini korumak için seferberlik çağrısı yaptı. Sabri, konuya dair dün yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Aksa’da sürekli olarak bulunmalarını ve buradaki İslami atmosferi güçlü tutmak için ibadetlerini artırarak ilmi halkalar kurmalarını istedi. Artan baskınların, Aksa’nın bölünmesi için bir emrivaki oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Sabri, Filistinlilerin Harem-i Şerif’teki İslami kimliği dünyaya göstermesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

BATI ŞERİA’DA 70 ÖLÜ

Öte yandan, işgalci İsrail ordusu ve onun kontrolünde hareket eden istilacı Yahudi grupların Batı Şeria’nın çeşitli noktalarında şiddeti artıran saldırıları da devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin dün, El-Halil kenti yakınlarındaki Beyt Umar beldesinde Filistinlilere ateş açması sonucu iki Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, ölen Filistinlilerden birinin 15 yaşındaki Rıza Sami Hasan Avvad, diğerinin ise 19 yaşındaki İsa Arafat İsmail Avvad olduğu kaydedildi. Açıklamada, bu saldırıyla birlikte 2026 yılının başından beri Batı Şeria’nın çeşitli noktalarında İsrail kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 70’e ulaştığı kaydedildi. Öte yandan, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrası artırdığı saldırılarda toplam ölü sayısı 1175’e ulaşırken 33 bin Filistinli zorla yerlerinden edildi.



