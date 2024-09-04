Amerikalı yarbayın fotoğrafı dalga konusu olmuştu: Görevine son verildi

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altına tutmaya devam ediyor. Siyonistlerin saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de savaştan en çok da masum çocuklar etkileniyor. Arjantinli sanatçı Gabriel Giunta, evlerinde güvenli ve huzurlu bir yaşam hayal eden Gazzeli çocukları tasvir eden geri dönüştürülmüş malzemelerden bir tablo yaptı. Arjantinli sanatçının heykeli, sosyal medyada büyük ses getirdi.