Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerde dönüm noktası: 20 anlaşma imzalanması öngörülen masada neler var?

Sisi’nin ziyareti, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini zirveye taşırken, ilişkilerde bir dönüm noktası olacak.





Sisi, 12 yıl aradan sonra Mısır’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılayacak. İki lider Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na (YDSK) başkanlık edecek.





20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, baş başa görüşme ve YDSK toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.





Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanları huzurunda savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaklaşık 20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.





Sisi’nin ziyareti, Türkiye’nin Mısır’da 3 milyar doları aşan yatırımlarını artırması yolunda da önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Savunma alanındaki anlaşmalar arasında Türk İHA/SİHA’larının Mısır tarafından tedariği de bulunuyor.





Ana gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta gerçekleştirilen Kahire ziyaretinde, iki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedeflendiği açıklandı.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde ise Ankara’da yapılacak toplantının üst düzey hazırlığının yapıldığını açıklamıştı.





Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile düzenlediği ortak basın açıklamasında Fidan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği kapsamında Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine ve Mersin-İskenderiye Ro-Ro seferlerinin tekrar başlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı.





Libya Doğu Akdeniz ve Gazze masada yer alacak

Görüşmede masadaki önemli konular arasında Libya, Doğu Akdeniz ve Gazze olması bekleniyor. Türkiye ve Mısır, ilişkilerde normalleşme dönemiyle beraber dış politikada son dönemde örtüşen politikalar izlemeye başladı.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şubat ayında gerçekleştirdiği Malta ziyaretinde, Türkiye'nin Libya'da "yapıcı bir rol oynama istediğini" belirterek, Bingazi'deki Başkonsolosluğun "yakın zamanda" yeniden açılacağı mesajını vermişti.





İsrail-Hamas savaşında, Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların artırılmasına yönelik çabaların da ele alınması bekleniyor.





Sudan'daki çatışmaların çözümü için Türkiye ve Mısır'ın arabuluculuk çabaları ve insani yardım sağlama konusundaki iş birliklerinin de görüşüleceği belirtiliyor.



