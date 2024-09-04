|
Gündem

12 yıl aradan sonra bir ilk: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Ankara'ya geldi. İki liderin görüşmesinde terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı barış için atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Ziyaretim yeni bir dostluk iradesini yansıtıyor" dedi.

Pınar Görgü
13:28 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:36 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.


Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Ziyaret hem 12 yıl sonra ilk kez olması hem de Sisi’nin ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor.


Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Mısırlı liderden ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gelen Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatını bulacağı için mutlu olduğunu belirtti. Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliğini başlatma iradesini yansıttığını bildirdi.
Sisi,
"Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor"
ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ve Mısır'ın, bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak iki ülkenin kardeş halklarının beklentilerini karşıladıklarına işaret etti.


Konseyin ilk toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.


Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.


Ana gündem: Gazze

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.


Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.



#Ankara
#Mısır
#Abdulfettah es-Sisi
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF güz dönemi dersleri ne zaman başlıyor? İstanbul Üniversitesi 2024-2025 Akademik Takvimi'ne göre AUZEF ders başlangıç tarihleri