Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gelen Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatını bulacağı için mutlu olduğunu belirtti. Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliğini başlatma iradesini yansıttığını bildirdi.