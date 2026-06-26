Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa’da boğularak ölenlerin sayısı 55’e yükseldi

Fransa’da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken boğulma vakaları da artıyor. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, franceinfo televizyonuna verdiği röportajda, aşırı sıcaklarda suya girdikten sonra boğulanların sayısının 55’e yükseldiğini belirtti. Sayının daha da artmasından endişe edildiğini belirten Ferrari, boğulmaların yüzde 65’inin denetim olmayan veya izin verilmeyen alanlarda yaşandığını vurguladı.