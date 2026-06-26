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Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa’da boğularak ölenlerin sayısı 55’e yükseldi

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa’da boğularak ölenlerin sayısı 55’e yükseldi

13:2426/06/2026, Cuma
IHA
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Müze yönetiminden yapılan açıklamada, artan ziyaretçi sayısıyla birlikte gün sonuna doğru içerideki ısı birikiminin yükseldiği ve eserlerin korunması amacıyla bazı galerilerin kapatılabileceği belirtildi.
Müze yönetiminden yapılan açıklamada, artan ziyaretçi sayısıyla birlikte gün sonuna doğru içerideki ısı birikiminin yükseldiği ve eserlerin korunması amacıyla bazı galerilerin kapatılabileceği belirtildi.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için suya giren ve boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 55’e yükseldiğini ifade etti.

Fransa’da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken boğulma vakaları da artıyor. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, franceinfo televizyonuna verdiği röportajda, aşırı sıcaklarda suya girdikten sonra boğulanların sayısının 55’e yükseldiğini belirtti. Sayının daha da artmasından endişe edildiğini belirten Ferrari, boğulmaların yüzde 65’inin denetim olmayan veya izin verilmeyen alanlarda yaşandığını vurguladı.

Fransa’da sıcaklar nedeniyle bugün 61 ilde kırmızı uyarı verilirken, bir önceki gün zirveye ulaşan sıcak hava dalgasının hafiflemeye başladığı belirtildi.

Boğulma vakaları artıyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumu’na göre 2025 yazında 57’si çocuk ve genç olmak üzere 409 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. 2024 yılına kıyasla boğulma vakalarında yüzde 16’lık artış yaşandığı belirtilmişti.



#Fransa
#Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari
#kavurucu sıcaklar
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