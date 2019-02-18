Avrupa’yı DEAŞ ile tehdit etti

ABD’de Donald Trump yönetiminin işbaşına geçmesiyle, Atlantik İttifakı’nın Batı yakasındaki Avrupalı ülkelerle gerilim ivme kazanıyor. İkili ticaret, NATO bütçesi, Kuzey Akım-2 projesi, İran ile nükleer anlaşma konularından sonra DEAŞ terör örgütüne katılan Batılı militanlar taraflar arasında yeni gerilim konusu oldu. Son haftalarda, Washington’dan Avrupa’yı hedef alan üst düzey tehditlere son olarak ABD Başkanı Donald Trump katıldı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin DEAŞ’a karşı kazınılan yüzde yüzlük zaferden sonra Suriye’den geri çekileceğini, bu konuda çok şey yapıp çok harcamada bulunduklarını, artık sıranın diğer ülkelere geldiğini belirtti. Trump’ın açıklamasının ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Avrupalı ülkelere Suriye’ye asker gönderme çağrısı yapmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

AVRUPA’YA SIZMALARINI İSTEMEYİZ

Donald Trump, “İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerinden Suriye’de yakaladığımız 800 DEAŞ savaşçıyı geri alıp yargılamasını istiyor. DEAŞ şu an düşmüş durumda. Diğer alternatif ise bizim onları salmaya zorlanmamız ki bu hiç de iyi bir şey değil. Amerika, DEAŞ savaşçılarının gitmesi beklenen yer olan Avrupa’ya sızmasını seyretmek istemiyor” sözleriyle ABD’nin Avrupalı müttefiklerini üstü kapalı tehdit etti.”

Zafer açıklaması

ABD Başkanı geçtiğimiz Cuma günü 24 saat içinde önemli bir açıklma yapacağını duyurmuştu. Uzmanlar açıklamanın DEAŞ’ın Suriye’de tamamen yenilgiye uğratıldığına ilişkin olacağını ileri sürmüştü. Trump, 24 saat dolduktan uzun bir süre sonra, Twitter üzerinden “Biz çok şey yapıp, çok para harcadık. Artık diğerlerinin harekete geçme ve ellerinden geleni yapma zamanı geldi. Biz, DEAŞ’a karşı yüzde yüz zafer kazandıktan sonra geri çekiliyoruz” açıklamasını yapması dikkat çekti.

Pence’ten Münih’te salvo

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münih’te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sonrasında Avrupa ülkelerini “İran’a ekonomik teşvikler sunarak, ABD yaptırımlarını delmekle” suçladı. Pence, “Avrupalı ortaklarımız yaptırımlarımızı baltalamayı durdurmalı ve bizim yanımızda yer almalı” dedi. İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın devam etmesinden yana olduğunun altını çizen Merkel ise, anlaşmanın İran’a baskı için önemli bir araç olduğu cevabını verdi. Öte yandan Pence, Alman-Rus projesi Kuzey Akımı-2 boru hattı için, “Müttefiklerimiz Doğu’ya bağlıysa, Batı’nın savunmasını garanti edemeyiz” tehdidinde bulundu.