Beyaz Saray: Doha'daki İran görüşmelerine Witkoff ve Kushner katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü

Karoline Leavitt

, ABD'de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in bu hafta İran ile gerçekleştirilecek üst düzey görüşmeler için Katar'a gideceğini belirtti. Leavitt, söz konusu temaslara ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“Bu üst düzey görüşmelerin aralarında teknik müzakereler de yer alacak”