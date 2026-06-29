Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Beyaz Saray: Doha'daki İran görüşmelerine Witkoff ve Kushner katılacak

Beyaz Saray: Doha'daki İran görüşmelerine Witkoff ve Kushner katılacak

17:3229/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Karoline Leavitt
Karoline Leavitt

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Katar'ın başkenti Doha'da İran ile yapılacak görüşmeye katılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü
Karoline Leavitt
, ABD'de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in bu hafta İran ile gerçekleştirilecek üst düzey görüşmeler için Katar'a gideceğini belirtti. Leavitt, söz konusu temaslara ilişkin yaptığı değerlendirmede,
“Bu üst düzey görüşmelerin aralarında teknik müzakereler de yer alacak”
dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile planlanan görüşmeye ilişkin,
“İran bir görüşme talep etti. Yarın Doha'da gerçekleşecek”
ifadelerini kullanmıştı.


#Karoline Leavitt
#ABD
#Beyaz Saray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÜZDE 1,8'LİK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ: Altın neden geriliyor? Yeniden ne zaman yükselişe geçebilir? Altında yeni haftanın ilk sinyali