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Trump: İran görüşme talep etti

Trump: İran görüşme talep etti

14:3729/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir görüşme talep ettiğini ve bu toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile planlanan görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.


'BENZİN FİYATLARI HIZLA GERİLİYOR'

Trump ayrıca , WTI ham petrolün 69 dolar seviyesinde olduğunu ve düşüş eğiliminde seyrettiğini belirtti. Trump, bu seviyenin İran’ın nükleer silahsızlandırma sürecinin başlamasından önceki seviyenin altında olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca benzin fiyatlarının hızla gerilediğini söyledi.

İRAN YALANLADI

İran Devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Garibabadi, Tahran ve Washington arasında Doha'da teknik çalışma grubu görüşmeleri yapılacağına dair medya haberlerinin "doğrulanamadığını" söyledi. Garibabadi, "Çalışma gruplarının teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır" diye ekledi.

Garibabadi, Katar ile istişarelerin devam ettiğini ve bu kapsamda, yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki ABD taahhütlerinin uygulanmasının takibine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

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