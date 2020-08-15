BMGK İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti

Hayat

Doğu Akdeniz’de son kriz: Türkiye’nin pozisyonu

Türkiye bölgede tırmanmanın getireceği risklerin farkındadır ancak riskler Yunanistan ve Mısır için çok daha büyüktür. Bu riskleri AB’nin kontrol etmesinin zor olduğu yaşanan son krizde Avrupa diplomasisinin yalpalamasından, AB içi bölünmelerden görülmektedir. Keza Brüksel’in Ankara karşısında elinde fazla havuç ve sopa yok. Tüm bu hususlara rağmen Ankara kararlı ama sağduyulu bir tavır sergilemektedir.