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Dünya BMGK İrana yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti
AMERİKA

BMGK İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
BMGK
BMGK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama misyonu olduğunu belirterek, "BMGK, bugün en temel misyonunu yerine getiremememiştir." ifadesini kullandı.

BMGK'nin, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısını reddettiğini aktaran Pompeo, "BMGK, dünyanın önde gelen terör destekçisi devletine, 10 yıldan uzun süredir ilk kez hiçbir BM kısıtlaması olmadan konvansiyonel silah alma ve satma yolu açmıştır. BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin savunulmasında kararlı davranamaması, affedilemez." değerlendirmesinde bulundu.

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BMGK'nin, Orta Doğu'da İran'ın eylemleri nedeniyle tehlike altında olan birçok ülkenin İran'a silah ambargosu çağrılarını reddettiğini vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

Bu ülkeler, silah ambargosu uzatılmazsa İran'ın daha çok kaos ve yıkım yayacağını biliyor ancak BMGK bunu görmezden gelmeyi seçti. ABD hiçbir zaman bölgedeki dostlarının BMGK'deki taleplerinin peşini bırakmayacak. Teokratik terör rejiminin, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve diğer bölgelerin kalbini tehdit edecek şekilde silah satıp alma özgürlüğü olmamasını sağlamak için çalışacağız.

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