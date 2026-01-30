Yeni Şafak
Bölgede çatışma istemiyoruz

Bölgede çatışma istemiyoruz

04:00 30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Milli Savunma Bakanlığı, ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında bakanlık kaynakları, İran'daki gelişmelerle ilgili, "Türkiye olarak bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasının arzu edilmediğini" vurguladı. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgede huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabaların sürdürüldüğünü belirten bakanlık kaynakları, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.

Bakanlık yetkilileri, Suriye'deki duruma ilişkin kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG'nin, 15 gün uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesinin, entegrasyon sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti.

EGE’DE SÜRESİZ NAVTEX

Bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin Ege Denizi'nde 2 yıllık olarak yayınlandığı iddia edilen NAVTEX’lere de açıklık getirdi. “2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır" denilen açıklamada tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiği ve Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalardaki askeri faaliyetlerin antlaşmalara aykırı olduğu vurgulandı.



