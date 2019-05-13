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Dünya Brükselde Ermenistan işgali protesto edildi
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AVRUPA

Brüksel'de Ermenistan işgali protesto edildi

Brüksel'de Ermenistan işgali protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çok sayıda kişi, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgalini protesto etti. Gösteri sırasında okunan bildiride, AB'nin Azerbaycan'a, işgal konusunda çifte standart uyguladığına dikkati çekildi.

Haber Merkezi AA
Brüksel'de Ermenistan işgali konusunda AB'nin çifte standart uyguladığına dikkati çekildi.
Brüksel'de Ermenistan işgali konusunda AB'nin çifte standart uyguladığına dikkati çekildi.

Azerbaycan-Belçika Dostluk Derneği, Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Doğu Ortaklığı Toplantısı sırasında AB kuruluşlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda protesto düzenledi.

Azerbaycan bayrakları sallayan ve Azerbaycan milli marşını okuyan çok sayıda gösterici, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e destek sloganları attı.

Gösteri sırasında okunan bildiride, AB'nin Azerbaycan'a, işgal konusunda çifte standart uyguladığına dikkati çekildi.

Azerbaycan toprakları Ermenistan işgali altında

Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından işgal edildiği anımsatılan bildiride, AB'ye bu durumu dikkate alma çağrısı yapıldı.

  • Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Toplantısı'na Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'dan üst düzey yetkililer katılıyor.
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