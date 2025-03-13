Buzdolabı kapısını balıkçı teknesi yaptı

Soykırımcı İsrail, yardım TIR'larına girişi yasakladığı Gazze’de insanları açlığa mahkum etti. Su ve elektriğin olmadığı Gazze'de halk, çalışan sınırlı sayıdaki ekmek fırınlarının önünde saatlerce sıra bekliyor. Teknelerinin çoğu bombardımanlarla yok edilen Gazzeli balıkçılar ise ilkel yöntemlerle denizden rızıklarını çıkarmaya çalışıyor. Buzdolabı kapağı, tahta ve naylonlarla kendi teknesini yapan balıkçı Halid Habib, ağ olmadığı için tellerden yaptığı kafesle balık tutmaya çalışıyor.
İşgalci İsrail ordusu 7 Ekim sonrası Gazzeli balıkçıların teknelerinin çoğunu bombalayarak yok etti. Buna rağmen Gazzeli balıkçılar, savaş, yokluk ve zorlu hayat şartları karşısında ilkel avlanma yöntemleriyle balıkçılık yapmaya çalışıyor. Kendi imkanlarıyla teknesini yapan Filistinli balıkçı Halid Habib, eski bir buzdolabı kapağını, su üzerinde kalmasını sağlamak için içini kauçukla doldurdu, su almaması için yüzeyini tahta, altını ise naylonla kapladı. Halid Habib, balık ağı olmadığı için tellerden yapılmış kafeslerle balık tutmaya çalışıyor. Tekneleri İsrail saldırılarında tahrip edilen Gazzeli balıkçılar, küçük bir alanda balık tutmalarına olanak sağlayan buzdolabı kapakları üzerinde işgalci ordusunun hedefi olmaktan kaçınarak denizden geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Gazze'de Ekim 2023-Nisan 2024 dönemindeki günlük balık avı miktarı 2022'deki miktarın sadece yüzde 7,3'üne ulaşabildi. Balıkçı Habib, "İşgalci İsrail, balıkçılara hayatta kalma fırsatı bırakmadı, her şeyi yok etti" dedi.