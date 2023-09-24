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Dünya

Depreme hamile yakalanmıştı: Dört gün sonra bebeğini kucağına aldı

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden sağ kurtulan Fatıma Leşker (38), 4 gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

22:25 . 24/09/2023 Pazar
AA
Çocukları ve yeni doğan bebekleriyle çadırda yaşadıklarını anlatan Leşker'in eşi Bilhabib, kış ayının yaklaşması nedeniyle barınacak yere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çocukları ve yeni doğan bebekleriyle çadırda yaşadıklarını anlatan Leşker'in eşi Bilhabib, kış ayının yaklaşması nedeniyle barınacak yere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Şişava kentine bağlı Igarman köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Leşker, depremde yıkılan evinin enkazından köylüler tarafından çıkarıldı.

Leşker'in eşi Muhammed Bilhabib, eşinin deprem meydana geldiğinde 9 aylık hamile olduğunu ve eşi için çok endişelendiğini söyledi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra hayırseverlerin kendilerini Marakeş'e götürdüğünü aktaran Bilhabib, eşinin burada 4 gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini kaydetti.


Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem


Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı duyurulmuştu.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu açıklamıştı.


#Fas
#depremzede
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