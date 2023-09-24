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Dünya

Dünya Bankasından Yemen'e 150 milyon dolarlık destek

Dünya Bankası, Yemen’e temel sağlık, beslenme, su ve sanitasyon projelerinin desteklenmesi amacıyla 150 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

16:15 . 24/09/2023 Pazar
AA
Yemenli çocuklar( Arşiv)

Yemenli çocuklar( Arşiv)

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, Yemen’e temel sağlık, beslenme, su ve sanitasyon projelerinin desteklenmesi amacıyla mali destek sağlanacağı belirtildi.

  • Tahsis edilen yardımın 150 milyon dolar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu finansmanın Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve Yemen’in yerel yetkilileriyle birlikte çalışan Dünya Bankasının Yemen Acil İnsan Sermayesi Projesi (YEHCP) kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, "kritik bir destek" olarak nitelendirilen bu finansal yardımın devam etmesinin planlandığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

İç savaş ve krizin sürdüğü Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.



#Dünya Bankası
#Yemen
#Yardım
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