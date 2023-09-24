Dünya Bankasından Yemen'e 150 milyon dolarlık destek

Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde iki farklı noktada yola yerleştirilmiş patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi. Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu. İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.