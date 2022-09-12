İskoçya'da 'Monarşiyi kaldır' yazılı pankart tutan kadın tutuklandı

II. Elizabeth'in ölümünden sonra Birleşik Krallık'ta kısa sürede tahtın yeni sahibi göreve başladı. III. Charles'ın krallığının ilan edilmesinden hemen önce, Pazar haçının karşısında kalabalığın arasından bir kadın belirdi. Elinde 'Kahrolsun Emperyalizm, Monarşiyi Kaldır' yazılı bir pankart bulunuyordu.

Polis ekipleri olaya anında müdahale ederek kadının oradan uzaklaştırılmasını sağladı. Kalabalığın içinde bulunan bir adam 'Bırakın onu. Bu konuşma özgürlüğü. Biraz saygılı olun' diye bağırdı. Polis sözcüsü, kadının 'barışın ihlaline bağlı olarak' tutuklandığını söyledi.

Tezahüratların arasında bir adamın yuhlaması duyuldu

Ulusal marş okunduğu esnada insanların Cumhuriyet çağrılarında bulunduğu gözlemlendi. Tezahüratlar esnasında yuhlama ikinci kez duyulunca bazı yas tutanlar, Cumhuriyete inansalar bile bunu bu şekilde ilan etmelerinden kaçınmaları gerektiğini belirterek eylemcileri 'saygısız' olarak niteledi.

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Orada bulunanlardan Helen Smith, ''Herkesin protesto etme hakkı olduğunu düşünüyorum, fakat bu yanlış zamanda ve yanlış yerdeydi'' ifadelerini kullandı.

Smith, ''Polisin arkamızda bir şeyler için önlem aldığını fark ettik. Bir eylemin yapılabileceğini düşündük ve yapıldı. Bütün dünyanın gözleri bizim üzerimizde olduğundan bu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Tarihte büyük bir an. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en uzun süre tahtta kalan hükümdarımızı kaybettik, yeni kral ilan edildi ve arkamızda yuhlamalar ve bağırışlar vardı.'' dedi.

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