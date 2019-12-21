Dünya Esed rejiminden İdlibde yoğun hava saldırıları 8 sivil öldü
ZEYTİN DALI HAREKATI

Esed rejiminden İdlib'de yoğun hava saldırıları: 8 sivil öldü

İdlib'de sivillerin yaşadığı bölgeleri bombardıman altına alana Esed rejiminin düzenlediği son saldırılarda 8 sivil hayatını kaybederken en az 20 sivilde yaralandı.

Haber Merkezi AA
İdlib'de Esed rejiminden hava saldırısı
İdlib'de Esed rejiminden hava saldırısı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Esed rejiminin savaş uçakları, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es Sübül, Bidama, Marşimşe, Reyyan, Marşurin, Sırman ve Katra köylerini vurdu.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Maarratünnuman ilçesi ve kırsalı ile Cercenaz beldesi, Tel Mennis ve Tuh köylerine saldırı düzenledi.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI BÖLGELER BOMBALANDI

  • İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejimin saldırılarında Serakib ilçesinde 7 ve Bidama köyünde 1 olmak üzere toplam 8 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerlerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bombardıman sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

  • İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, kasım ayından bu yana en az 180 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019'da 1 milyonu aştı.

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