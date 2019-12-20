İdlib’de katliam ve göç

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma ile ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ ilan edilen İdlib’de katliam durmuyor. Esed rejimi ile Rus ordusu, İdlib’e karadan ve havadan bomba yağdırmaya devam ediyor. Rejim uçakları dün Maar’ed Numan ilçesi, Cercenaz beldesi, Deyr Sünbül, Firikye, Serce, Bzabor, Binin, Hantutin, Naciyye, Kinidde, Gadafe, Tel Mennis, Ebu Mekki, Tuh ve Rebia köylerine saldırı düzenledi. Esed ordusuna eşlik eden Rus savaş uçakları da Maar’ed Numan kırsalı, Serakib ilçesi, Maarşurin, Han es-Sübül, Deyr Garbi, Semke ve Merdih köylerini vurdu. Saldırılarda en az 13 sivil hayatını kaybetti, 40 sivil de yaralandı.

İdlib

SİVİLLERE BOMBA YAĞDI

Son bir ayda İdlib’e yönelik saldırılara hız veren Esed rejimi ve Rusya, sadece 9-17 Aralık arasında toplam 46 yerleşim bölgesini vurdu. Tarım alanları, pazar yerleri, sağlık kurumları, fırınlar, yollar, okul ve kamp alanları gibi sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlere 73 varil bombası, 36 roket, 101 füze, 275 top mermisi düştü. Bu saldırılarda 18’i çocuk 10’u kadın toplam 40 sivil şehit oldu, 100’ü aşkın kişi de yaralandı. En az 100 ev de kullanılamaz hale geldi.

19 BİN AİLE YERİNDEN OLDU

İdlib

Ağır saldırılar İdlib bölgesinden Türkiye sınırına doğru göçü de hızlandırdı. Suriye Müdahale Koordinatörleri’nden gelen verilerine göre 1 Kasım ile 17 Aralık arasındaki İdlib’in güneyinde yaşayan 19 bin 878’den aileden oluşan 109 bin kişi evlerini ve kamplarını terk ederek Türkiye sınıra göçtü. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1500’e yakın sivil hayatını kaybetti. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyon 200 bine yaklaştı.

Enkazdan böyle çıktı

Bombardımanın ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, neredeyse tümüyle yıkılan yerleşimlerden kurtardıkları sivilleri, sağlık merkezlerine götürdü. Rus saldırısında yaralanan küçük bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılması sırasında yaşanan dehşet anları, kameralara yansıdı. Yoğun bombardıman sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Esed rejimi ve Rusya, kasım ayı başından bu yana Halep’i Şam’a ve Lazkiye’ye bağlayan M4 ile M5 karayolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan sistematik saldırılar düzenliyor.

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Uçak sesi duyunca

İdlib

Nüfusunun yarıdan fazlası savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş insanlardan oluşan 4 milyonluk İdlib’de çocuklar, uçak sesi duyduklarında büyük panik yaşıyor. Esed, Rusya ve İran’ın kentin her yanında yıllardır sürdürdüğü saldırılar pek çok çocuğun ölümüne ve sakat kalmasına neden oldu.

OYNAT 00:37 Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5 sivil öldü Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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Kaçanı da vuruyorlar

Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması, İdlib’de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın saldırılarını kınayarak, yerinden edilen sivillere acil insani yardım çağrısında bulundu. Yayınlanan yazılı açıklamada Sivil Savunma yetkilileri, düşen son bombalardan özellikle Maar’ed Numan ilçesinin etkilendiğini bildirerek “Bu bölgede yaşayan yüz binden fazla sivil, bir insani krizin eşiğine geldi. Savaş uçakları saldırılardan kaçmak isteyen sivilleri de hedef alıyor” ifadelerini kullandı.

PKK 3 çocuk daha öldürdü

Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da düzenlediği bombalı saldırıda 3’ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarının sürdüğü belirtildi. Bebek katili teröristlerin Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halef’te bombalı araçla saldırı düzenlediği, saldırıda 3’ü çocuk 5 masum sivilin daha katledildiği bildirildi. Barış Pınarı Harekâtı başladığından beri saldırılarını yoğunlaştıran PKK’lı teröristler sık sık Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerini de bomba yüklü araçlarla hedef alıyor.

Ekmeğim senindir

Mehmetçik yardımlarıyla Suriye halkının yanında.

Suriye’de Rasulayn-Tel Abyad hattını teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölge halkına yardımları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köylerindeki Suriyelilerle paylaşmasını gösteren görselleri yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı” denildi.