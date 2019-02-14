Dünya FBI 90 kadını öldüren seri katilin kurbanlarını paylaştı
AMERİKA

​FBI Seri katilin katlettiği kadınların çizimlerini paylaştı

FBI 90 kadını öldüren seri katilin kurbanlarını paylaştı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seri katil Samuel Little'ın öldürdüğü 90 kadından bazılarına ait çizimlerini kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla kamuoyu ile paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Samuel Little'ın katlettiği kadınların çizimleri.
Samuel Little'ın katlettiği kadınların çizimleri.

ABD'de eski bir boksör olan 78 yaşındaki Samuel Little, 3 kadını öldürme suçlamasıyla müebbet hapse mahkum oldu. Little, kaldığı cezaevinden memnun olmadığı için başka bir yere nakledilmek isteyerek büyük bir itirafta bulundu: Sadece 3 kişiyi öldürmedim, 90 kişiyi katlettim. FBI, şu ana kadar mahkumun bahsettiği cinayetlerin yalnızca 36'sını çözebilmişti.

Little'a işlediği cinayetlerden ötürü üç ayrı müebbet hapis cezası verildi.

Cinayetler 1970 ve 2005 yılları arasında ABD'de gerçekleşti.

Soruşturmayı yönetenlere göre Little, "marjinal ve savunmasız" kadınları hedef alıyordu.

Bazı cesetlerin kimlik tespitleri halen yapılamadı, bazı cinayetler araştırma konusu haline gelmedi.

FBI'a göre Little, ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabilir.

Sadece 34 kişi tespit edilebildi

ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü geçen yıl itiraf etmişti.

Little'ın sağlık durumu iyi değil. Bu yüzden FBI, Little'in işlediği cinayetleri itiraf etmesi için zamanla yarışmak zorunda kalmıştı.

Little'ın bu cinayetleri farklı eyaletlerde 1970-2005 yılları arasında işlediği düşünülüyor.

FBI'ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 34'ünü Little ile ilişkilendirebildi.

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Kurbanlarını yumrukluyordu

Eskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu.

Şimdi FBI yetkilileri Little'ın çizimleri sayesinde öldürdüğü kişilerin kimlik tespitlerinin yapılabilmesini ve böylece ailelerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini umuyor.

FBI, Kasım ayında yayımladığı raporunda, kimi cesetler üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için, bazı ölümlerin cinayet yerine doz aşımı, kaza ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmiş olabileceğini söylemişti.

İlk kez 1956'da tutuklandı

Ohio'da liseden atıldıktan sonra "göçebe bir hayat" yaşayamaya başlayan Little, ilk kez 1956'da tutuklandı.

Little, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giydi, sonra serbest kaldı.

2012'de uyuşturucu bağlantılı bir suçtan Kentucky'de bir evsizler barınağında gözaltına alınan Little'ın DNA örnekleri, 1980'lerde işlenen ve o zamana kadar failleri bulunamayan üç cinayeti aydınlattı.

FBI'ya göre üç kadın da dövüldükten sonra boğularak öldürülmüştü.

Bu kadınlardan birinin cesedi apartman boşluğuna, diğerininki çöp konteynerine atıldı. Üçüncü kadının cesedi ise bir garajda bulundu.

Ondan fazla eyalette cinayet işledi

California'daki duruşmada masum olduğunu iddia eden Little, 2014'te üç ayrı müebbet cezasına çarptırıldı.

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Daha sonra, Teksas'ın Odessa kentinde benzer şekilde işlenen ve şimdiye kadar aydınlatılamayan bir cinayetin arkasında Little'ın olabileceği şüphesi belirdi.

Little'ın hakkında bu cinayetle ilgili bir iddianame hazırlayan FBI yetkilileri, Little'ın o zamanlar bulunduğu California'daki hapishanede kalmak istemediğini, başka bir hapishaneye nakledilmek istediğini biliyorlardı.

Teksas'taki bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında FBI'la konuşmayı kabul eden Little, 90 kadar kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Ondan fazla eyalette işlendiği belirtilen cinayetler arasında bağlantı kurmaya çalışan FBI görevlilerinin Little'la her gün uzun görüşmeler yaptığı açıklandı.

'Her şeyi ince ayrıntılarına kadar hatırlıyor'

Bir FBI görevlisi, "Little kurbanlarını ve cinayetleri nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Cinayetler sırasında nerede olduğunu, hangi model araba kullandığını söylüyor, öldürdüğü kadınların eşkalini çiziyor" demişti.

FBI'a göre bunlar arasında Eylül 1978'de 19 yaşındaki bir kadının başından vurularak öldürüldüğü olay da var.

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