Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas İşgalden kurtulana kadar Kudüs halkının direnişini desteklemek önceliğimizdir
ORTADOĞU

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgalden kurtulana kadar Kudüs halkının direnişini desteklemek önceliğimizdir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Kudüs'ü desteklemenin, "İsrail işgalinden kurtarılıncaya kadar Filistin siyasi liderliğinin önceliği olduğunu" söyledi. Abbas, "Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir ve ondan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ona ve halkının direnişine her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgalden kurtulana kadar Kudüs halkının direnişini desteklemek önceliğimizdir
Mahmud Abbas

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin 31. dönem toplantısında konuştu.

"KUDÜS HALKININ DİRENİŞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Kudüs'ten "daha önemli ve üstün değerleri olmadığını" vurgulayan Abbas, "İşgalden kurtulana kadar Kudüs halkının direnişini desteklemek önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

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"KUDÜS'TEN VAZGEÇMEDİK VAZGEÇMEYECEĞİZ"

  • Abbas, "Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir ve ondan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ona ve halkının direnişine her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

  • İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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