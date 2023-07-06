Fransa'daki gösterilerde 23 bin 878 nokta kundaklandı

20. yüzyılın başlarında imparatorluklar ve milliyetçilikler arasındaki karşıtlık Birinci Dünya Savaşı’nı tetikleyen esas amillerden biriydi. Bu karşıtlığın yoğunlaştığı alanda ise Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları vardı. Büyük Savaş, tahmin edilen sürede bitmedi ve atalarımızın savaş meydanlarında gösterdiği olağanüstü gayret Fransa ve İngiltere gibi büyük devletleri yerlerinden etti. Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’nın müstemlekelerden topladığı maddi kaynaklar savaşın