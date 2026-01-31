Yeni Şafak
Gazze'nin ilim merkezi yerle bir

Gazze’nin ilim merkezi yerle bir

04:0031/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Zehra Mahallesi
Zehra Mahallesi

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım kapsamında düzenlediği bombardımanlarda Gazze’deki binaların yüzde 90’ının kısmen ya da tamamen yıkıldığı biliniyor.

Bu yıkımından en fazla etkilenen yerlerden biri Gazze kent merkezinin güneyinde bulunan ve ilim kurumları, hastaneler ve İsra Üniversitesi ile bilinen Zehra Mahallesi oldu. Vantor Uydu Şirketi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Zehra Mahallesi'nin yerle bir olduğu, İsra Üniversitesi ve hastanesinin de dümdüz olduğu görülüyor. Görüntülerde, söz konusu bölgeye 900’den fazla ailenin yerleştirildiği çadırların sıralanması göze çarpıyor. İsrail ordusu, Gazze’yi ikiye bölen Natasarim Hattı içinde yer alan bölgede bombardımanların yanı sıra ağır zırhlı araçlara yol açmak için buldozerlerle de büyük yıkımlar gerçekleştirmişti. İşgal güçleri, iki yıl boyunca söz konusu mahalleyi kapatırken çok sayıda askeri operasyon düzenlemişti.



