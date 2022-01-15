Dünya İntikam kesindir dedi Twitter bu sözlere izin vermedi
ORTADOĞU

'İntikam kesindir' dedi: Twitter bu sözlere izin vermedi

Sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit içerikli paylaşımda bulunan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını kapattı. Twitter platformu üzerinde birçok dilde hesabı bulunan Hamaney'in diğer hesapları ise kapatılmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hamaney Trumpı Twitterdan tehdit etti: Hesabı kapatıldı
Twitter, Trump'a yönelik suikast paylaşımının ardından Hamaney'in hesabını kapattı.

İran lideri Hamaney'in resmi internet sitesine ait "khameneisite" adlı Twitter hesabı, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren bir animasyonu paylaşmasının ardından askıya alındı.

  • Hesabı tıklayanlar, "Hesap askıya alındı. Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaşıyor.

Twitter platformu üzerinde birçok dilde hesabı bulunan Hamaney'in diğer hesapları ise kapatılmadı.

İran liderine ait resmi internet sitesinde ve siteye ait sosyal medya hesaplarında, Süleymani'ye suikast emrini veren Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren "İntikam Kesindir" mesajıyla bir animasyon yayınlanmıştı.

Hamaney'in internet sitesine ait "khamenei_site" adlı Twitter hesabı da geçen sene Trump'a suikast imasında bulunan bir paylaşımı nedeniyle kapatılmıştı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

  • Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İran 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran lideri Ayetullah Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor.

İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Sıcaklıklar40 dereceyi aştı

Sıcaklıklar
40 dereceyi aştı

​Yüz binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemiyor.
Cehaletten öte bir saygısızlıktır

'Cehaletten öte bir saygısızlıktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kağıt fabrikası açılışında önemli mesajlar.

Kar kalınlığı 50 santimi geçti.

Seyahatler, işyerleri ve okullarda PCR şartı aranmayacak.

​HES kodu ibrazı yeterli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.