'İntikam kesindir' dedi: Twitter bu sözlere izin vermedi

İran yayınladığı animasyon filmiyle yine Trump'ı hedef aldı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde, İranlı general Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren animasyon yayınlandı.



Animasyonda, Trump Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer birkaç kişiyle golf oynarken İranlılar tarafından yönlendirilen bir robotun malikanenin bahçesine girdiği gösteriliyor. Daha sonra ekranda İngilizce olarak 'Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek' mesajı çıkıyor. Aynı mesajın, Trump'a ve yanındaki kişilere gönderildiği ve bir insansız hava aracının Trump'ı hedef aldığı görünüyor. Animasyonun sonunda ise İngilizce ve Arapça olarak 'İntikam Kesindir' mesajı veriliyor.