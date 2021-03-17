Dünya Hollanda genel seçimlerini Başbakan Mark Ruttenin partisi kazandı
AVRUPA

Hollanda genel seçimlerini Başbakan Mark Rutte'nin partisi kazandı

Hollanda genel seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Hollanda'da gerçekleştirilen genel seçimleri, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin partisi kazandı.

Ana muhalefetin başında olan ırkçı Özgürlük Partisi'nin lideri Geer Wilders ise bir kez daha sandıktan istediğini alamadı.

Wilders, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Wilders hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.
Vaka sayısı korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'ye başvurdu.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
İnsana ait olduğu düşünülüyor

İnsana ait olduğu düşünülüyor

​Akdeniz Üniversitesi bahçesinde kafatası bulundu.

​HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.