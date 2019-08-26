Dünya Irak Haşdi Şabiye yapılan saldırılar savaş ilanıdır
ORTADOĞU

Irak: Haşdi Şabi'ye yapılan saldırılar savaş ilanıdır

Irak: Haşdi Şabi'ye yapılan saldırılar savaş ilanıdır

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, "Irak'a, halkına ve ulusal egemenliğine savaş ilan edildiği bu olayda sorumluluk tamamen ABD başta olmak üzere uluslararası koalisyon güçlerindedir" ifadelerini kullandı. Fetih Koalisyonu, Haşdi Şabi üslerine yapılan hava saldırılarından İsrail'i suçladı. Şuheda, Eşrefi Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerde Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarının bulunduğu ve bu yerlere hava saldırlarının düzenlendiği duyurulmuştu. Netanyahu da geçtiğimiz günlerde Irak'ta İran'a ait askeri hedeflerin İsrail tarafından vurulduğunu ima etmişti.

Haber Merkezi AA
Irak'taki Haşdi Şabi grubu.
Irak'taki Haşdi Şabi grubu.

Irak Meclisi'ndeki 2'nci büyük siyasi parti Fetih Koalisyonu, Haşdi Şabi üslerine yönelik hava saldırısından İsrail'i suçlayıp bunun açık bir şekilde savaş ilanı olduğunu bildirdi.

  • İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, son olarak Irak ve Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki Haşdi Şabi'ye yönelik insansız savaş uçağıyla (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Haşdi Şabi'nin üsleri, cephanelik ve son olarak kadrolarına yönelik Siyonistlerce düzenlenen saldırılar şiddetle kınandı.

Siyonist saldırılara karşılık verilmesi haklarını korudukları ifadesine yer verilen açıklamada, "Irak'a, halkına ve ulusal egemenliğine savaş ilan edildiği bu olayda sorumluluk tamamen ABD başta olmak üzere uluslararası koalisyon güçlerindedir" denildi.

  • ABD'nin Irak'taki askeri varlığına değinilen açıklamada, "Irak'ın hava sahasını koruduğunu iddia edip Siyonistlere hava desteği veren ABD'nin Irak'taki varlığının gerekli olmadığı kanaatindeyiz" denildi.

Resmi soruşturma açılsın

Eski Irak Başbakanı Haydar el İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonu da hava saldırısına ilişkin yayınladığı açıklamada, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar şiddetle kınandı.

  • Açıklamada, Irak merkezi hükümetine saldırılara ilişkin resmi soruşturmanın başlatılması ve sonucunun da kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yinelendi.

İHA'lar Ürdün üzerinden geldi iddiası

Irak yerel medyasına konuşan güvenlik kaynakları da dün Irak'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki Haşdi Şabi araçları ve cephaneliğini vuran İHA'ların Ürdün üzerinen Irak hava sahasına girdiğini ileri sürdü.

  • Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti, Kaim saldırısı sonrası ilk kez resmi olarak kendisine bağlı güçlerin hedef alınmasında İsrail'i suçlamıştı.

Haşdi Şabi cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu, Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine, 19 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

  • Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

REKLAM

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

ABD'den İsrail'e destek
DÜNYA
ABD'den İsrail'e destek

Netanyahu İran'a ait askeri hedefleri vurduğunu ima etti
DÜNYA
Netanyahu İran'a ait askeri hedefleri vurduğunu ima etti
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.