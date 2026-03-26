İran'da 10 yaşındaki çocuk patlama sesi nedeniyle hayatını kaybetti

Arşiv
İran'ın Yezd kentinde, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sırasında meydana gelen patlama sesi nedeniyle 10 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Fars haber ajansı, küçük çocuğun ölüm nedeninin patlama sesinin yol açtığı şok ve psikolojik stres olduğunu duyurdu.
Yezd Valiliği yetkililerine dayandırılan haberde, patlamanın şehrin dışındaki bir askeri noktaya düzenlenen saldırı sonucu gerçekleştiği ifade edildi.
Yetkililer, saldırının ardından bölgede oluşan yoğun ses dalgasının siviller üzerinde ağır bir psikolojik etki yarattığını belirtti.
#İran
#ABD
#Saldırı