Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran'dan İsrailli büyükelçiye suikast girişimi iddiası

İran'dan İsrailli büyükelçiye suikast girişimi iddiası

21:387/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Eynat Kranz Neiger
Eynat Kranz Neiger

ABD ve İsrailli yetkililer, İran’ın Tel Aviv’in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger’e yönelik bir suikast planladığını öne sürdü. İddialara göre başarısızlığa uğratılan girişim, İran’ın Venezuela Büyükelçiliği’nde görevli olduğu belirtilen Hassan Izadi adlı ajan tarafından organize edildi.

ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’nün 2024 yılı başlarında planladığı suikast girişiminin bu yıl içinde Meksika güvenlik güçlerince engellendiğini öne sürdü.

İsrail'in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger'e yönelik iddia edilen suikast girişiminin İran Devrim Muhafızlarının 11000. Birimi'nden bir ajan tarafından yönetildiği iddia edildi.

"Venezuela Büyükelçiliğinde çalışan ajan" vurgusu

Engellenen suikast girişiminin İran'ın Venezuela Büyükelçiliğinde çalışan Hassan Izadi isimli ajan tarafından yönetildiği ileri sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Meksika'daki büyükelçilerine yönelik suikast iddialarının doğru olduğunu öne sürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, İsrail istihbaratının, dünya çapındaki güvenlik ve istihbarat teşkilatlarıyla tam iş birliği içinde, İran ve vekil güçlerinin yurtdışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik saldırı girişimlerini engellemeye devam ettiğini savundu.

İsrail, İran'ı yurtdışında Yahudi hedeflerine saldırıların arkasında olmakla suçluyor

İsrail, yurt dışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları olduğunu iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ile dış istihbarat teşkilatı Mossad’dan yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim 2023 sonrası İran Devrim Muhafızlarının sistematik olarak İsrail ve Yahudilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Bu sene ve geçen yıl Avustralya, Yunanistan ve Almanya'da engellenen "büyük saldırı girişimlerinden” İranlı yetkililerin sorumlu olduğu ileri sürülen açıklamada, Tahran yönetiminin 7 Ekim 2023 sonrası dünya çapında İsrail ve Yahudilerin çıkarlarını hedef alma çabalarını artırdığı savunulmuştu.



#İran
#Meksika
#İsrail
#Suikast
#Eynat Kranz Neiger
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?