Dünya İşgalci İsrail özel güçleri 3 Filistinli genci kaçırdı Gençlerin nereye götürüldükleri bilinmiyor
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İşgalci İsrail özel güçleri 3 Filistinli genci kaçırdı: Gençlerin nereye götürüldükleri bilinmiyor

İşgalci İsrail'in 'Mustaribin' olarak adlandırılan sivil giyimli operasyon birimi, Batı Şeria'nın merkezindeki Kuber beldesine iki ticari araçla gelerek 3 Filistinli genci kaçırdı. Gençlerin nereye götürüldüğü bilinmezken, Filistin ya da İsrail makamları olaya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Haber Merkezi AA
'Mustaribin' Filistinliler gibi giyinip Arapça konuşan işgalci İsrail'in operasyon birimine deniyor. (arşiv)
'Mustaribin' Filistinliler gibi giyinip Arapça konuşan işgalci İsrail'in operasyon birimine deniyor. (arşiv)

İşgalci İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi kaçırdı.

3 Filistinli genç kaçırıldı

  • Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, iki ticari araçla Batı Şeria'nın merkezindeki Kuber beldesine gelen İsrail özel güçleri, 3 Filistinli genci kaçırdı.

"Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli işgalci İsrail güçleri, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Açıklama yapılmadı

Söz konusu Filistinlilerin nereye götürüldükleri bilinmezken, olaya ilişkin Filistin ya da İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • İsrail makamları genellikle bu tür operasyonlarla alıkonulan kişilerin güvenlik birimleri tarafından "aranan" kişiler olduğunu ileri sürüyor.

Arapça konuşup, Filistinliler gibi giyiniyorlar

"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. Mustaribin güçleri Filistin topraklarında başta suikast ve kaçırma olmak üzere yüzlerce operasyon gerçekleştirdi.

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