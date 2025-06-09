İsrail'den Gazze'deki 10 bölge için sürgün tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, sürgün emrinin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti. Cibaliya bölgesindeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla at arabalarıyla, yaya ya da araçlarla Gazze kent merkezine doğru yola çıktı.