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İsrail'den Gazze'deki 10 bölge için sürgün tehdidi

İsrail'den Gazze'deki 10 bölge için sürgün tehdidi

16:489/06/2025, Pazartesi
AA
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Gazze'de insani dram.
Gazze'de insani dram.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.



Adraee, sürgün emrinin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti. Cibaliya bölgesindeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla at arabalarıyla, yaya ya da araçlarla Gazze kent merkezine doğru yola çıktı.



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