Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Japonya 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Japonya 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

00:2028/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı, hasar bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı, hasar bildirilmedi.

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Noda kentinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olarak açıklanan sarsıntı, yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.



#DEPREM
#Japonya
#Tsunami
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi