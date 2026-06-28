Japonya 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı, hasar bildirilmedi.
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Noda kentinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olarak açıklanan sarsıntı, yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Tsunami uyarısı yapılmadı
Tsunami uyarısı yapılmadı
Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
#DEPREM
#Japonya
#Tsunami