Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda bir çocuğa silahla ateş açtı.

İsrail askerlerinin yaptığı baskında Filistinli çocuk ayağından yaralandı.

İsrail ordusunun kampa düzenlediği baskında göz yaşartıcı gaz kullanması nedeniyle çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin ayrıca El Halil kentindeki Yatta beldesinde de 21 yaşındaki bir Filistinliyi silahla yaraladığı belirtildi.